Mitten in der Nikolaistraße
Aroundtown gewinnt drei neue Mieter für Strohsack Passage
Aroundtown setzt die Revitalisierung der Strohsack Passage in der Nikolaistraße fort. Mit drei weiteren Neuvermietungen auf einer Gesamtfläche von 770 m² ist das Objekt so gut wie vollvermietet.
Mit dem Kammertheater Leipzig bleibt die Strohsack Passage auch in den kommenden Jahren ein fester Anlaufpunkt für Theater und Comedy. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung des Standorts für das Leipziger Kulturleben. Zudem erweitert Spreeheidi das Portfolio der Passage im Bereich Mode und Homeliving und setzt dabei auf ein individuelles Sortiment. Auch kulinarisch gibt es mit einem neuen To-Go-Geschäft frischen Wind.
Die Passage in der Nikolaistraße 10 / Ritterstraße 7 wurde 1997 nach dem Entwurf der Leipziger Architekten Bernd Appel, Anuschah Behzadi und Heike Bohne realisiert. Lange Zeit verzeichnete die Immobilie einen Leerstand – seit dem Erwerb der Immobilie durch Aroundtown erlebt die Strohsack Passage einen kontinuierlichen Zuwachs an Neumietern.
„Wir sind stolz darauf, dass Aroundtown mit der Vollvermietung der Strohsack Passage einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Leipziger Innenstadt leisten kann. Leipzig, mit seiner historischen Altstadt, ist eine architektonische und kulturelle Perle – ein Ort, an dem sich Aroundtown mit großer Überzeugung und vielfältigem Engagement einbringt“, sagt Judith Beck, Regional Director Berlin/East bei Aroundtown.