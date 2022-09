Aroundtown Foundation unterstützt erneut Horizont München

Zum wiederholten Male unterstützt die Aroundtown Foundation den Verein Horizont München e.V. der Schauspielerin Jutta Speidel bei seiner Arbeit mit wohnungslosen Kindern und Müttern.

.

Bereits 2021 spendete die Aroundtown Foundation dem Verein und ermöglichte so die Realisierung einer Podcast-Reihe für Jugendliche in der eigenen Kulturbühne. Personen aus dem öffentlichen Leben dienten als Vorbilder für die sozial benachteiligten Jugendlichen und wurden zu einem Gespräch eingeladen, das aufgezeichnet und über digitale Kanäle gestreamt wurde. Jugendliche aus dem Horizont-Haus und dem Viertel hatten so die Möglichkeit, online Fragen an den Gesprächspartner zu stellen und Gästewünsche einzureichen. Mit Aktionen wie diesen werden den Jugendlichen alternative Lebenswege aufgezeigt. Durch die Interviews sollen sie inspiriert und ermutigt werden, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten.



Die Spende 2022 setzt an dieser Stelle an und unterstützt beim Ausbau der Podcast-Reihe. Außerdem diente ein weiterer Teil der Unterstützung die Einführung einer Kindertheater-Klassik-Reihe.