Aroundtown erreicht Vollvermietung in Ludwigsburg

Aroundtown hat neue langfristige Mieter für seine Büroimmobilie am Hauptbahnhof in Ludwigsburg gewonnen, die eine schnelle Anbindung an die Stuttgarter Innenstadt bietet.

Aroundtown hat innerhalb kurzer Zeit alle verfügbaren Flächen in der Martin-Luther-Straße 79 in Ludwigsburg erfolgreich neu vermietet. Die vermieteten Flächen von knapp 2.000 m² waren zuvor vom Hauptmieter im Rahmen einer Vertragsverlängerung zurückgegeben worden. Das Vermietungsteam konnte allerdings innerhalb kurzer Zeit drei neue Mieter finden, die alle freien Flächen übernahmen. Es handelt sich um etablierte Mieter aus den Bereichen Bildung und Coaching, darunter auch eine medizinische Arztpraxis [wir berichteten] und die Medischulen Süd gGmbH. Das Gebäude wird somit künftig ein Standort für medizinische Versorgung und Bildungsdienstleistungen sein und zu einer vielfältigen Branchenmischung in der Ludwigsburger Innenstadt beitragen.