Aroundtown erreicht Vollvermietung in den Weststadt-Türmen

Aroundtown vermietet die letzte freie Bürofläche über ca. 1.250 m² in den „Weststadt-Türmen“ am Berliner Platz in der Essener City. Die bekannte Landmarkimmobilie an der Fußgängerzone Limbecker Straße und unweit des Essener Hauptbahnhofs ist damit langfristig vollvermietet.

Die Weststadt-Türme am Berliner Platz 6-8 in Essen sind ein dreiteiliger Bürokomplex mit rund 12.300 m² Bürofläche verteilt auf 16 Etagen. Das Hochhaus am etablierten Bürostandort zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus, liegt nur 3 Minuten vom Hauptbahnhof Essen und zur Autobahn A40, ca. 5 Minuten zum Universitätscampus sowie ca. 20 Minuten mit dem Auto bis zum internationalen Flughafen Düsseldorf. Die U-Bahnstation Berliner Platz befindet sich direkt vor den Weststadt-Türmen. Sie überzeugen zudem mit funktionalen Büroflächen und flexiblen Raumaufteilungen sowie mit Tiefgaragenstellplätzen.