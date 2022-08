Das Gehrmann-Haus in Wiesbaden überzeugt auf ganzer Linie: Der Hauptmieter, ein Versicherungsunternehmen, verlängert den bestehenden Mietvertrag und erweitert gleichzeitig die Flächen um zusätzliche knapp 2.800 m² auf insgesamt ca. 7.500 m² Bürofläche. Damit ist das Bürogebäude in der Abraham-Lincoln-Straße 34 in Wiesbaden langfristig vollvermietet. Das Versicherungsunternehmen nutzt die auf mehreren

[…]