Aroundtown hat eine langfristige Neuvermietung über 10 Jahre an eine öffentliche Einrichtung erzielt. Der Mieter bezieht auf 3.000 m² Büroräume im Südring-Center am Südring 4-6/Neue Bahnhofstraße 1-3 in Hamm.

Fotos: Aroundtown SA



