Aroundtown erhält zwei weitere BREEAM-Zertifizierungen

Aroundtown setzt das Engagement für ein nachhaltiges Portfolio erfolgreich fort. Mit der BREEAM-Zertifizierung für zwei weitere Bürogebäude erweitert das Unternehmen den grünen Gebäudebestand auch im Großraum Frankfurt. BREEAM ist eines der weltweit führenden Zertifizierungssysteme für grüne Gebäude und bewertet den ökologischen Fußabdruck sowie die Nachhaltigkeit von Immobilien.

.

Das erste zertifizierte Büroobjekt in der Olof-Palme-Straße 35 hat 27.000 m², wurde im Jahr 1993 errichtet und 2013 umfassend modernisiert. Heute erfüllt es die hohen Umweltstandards von BREEAM. Die Büroimmobilie liegt verkehrsgünstig im Norden Frankfurts, an einem Autobahnkreuz mit Anschluss an die Frankfurter Innenstadt sowie an das gut ausgebaute Fernstraßennetz und in unmittelbarer Nähe zum Campus Riedberg der Goethe-Universität. Zum Objekt gehören auch Tiefgaragenstellplätze.



Das zweite zertifizierte Gebäude in der Ludwig-Erhard-Straße 12 in Eschborn ist ein 22.000 m² großes Bürozentrum. Mit einer direkten Autobahnanbindung und einer S-Bahn-Station in unmittelbarer Nähe ist das Objekt optimal erreichbar und angebunden. Die zweigeschossige Parkgarage bietet rd. 450 Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher.



Mit der Zertifizierung von Bürogebäuden nach BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) setzt Aroundtown einen weiteren Schritt in Richtung eines nachhaltigen und umweltfreundlichen Büroportfolios. Das Unternehmen hat begonnen, auch für sein deutsches Büroportfolio Green-Building-Zertifikate zu erlangen. Bereits vier Gebäude an den Standorten Frankfurt, Leipzig und Kassel sind nach BREEAM- bzw. DGNB-Standards zertifiziert, während weitere Green-Building-Zertifikate in Vorbereitung sind.