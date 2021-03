Aroundtowns Solaris in Stuttgart weiter vollvermietet

Der Investor freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern. Das moderne Gebäude mit 13.600 m² Gesamtfläche ist damit weiterhin zu 100 % vermietet.

.

Aroundtown SA hat den Mietvertrag mit Bosch über 6.800 m² im Objekt “Solaris verlängert. Das moderne Gebäude im Stadtteil Vaihingen bietet als Alleinstellungsmerkmal eine besondere technische Infrastruktur. Zudem verfügt die Immobilie in der Heßbrühlstraße über eine Tiefgarage, Erdgeschoss und fünf Obergeschosse.



Das Objekt liegt im Südwesten der Stuttgarter Innenstadt in unmittelbarer Nähe zu den Bundesautobahnen A 8 und A 81 und bietet mit dem fußläufig erreichbaren S-Bahnhof und der U-Bahnstation „Vaihingen“ sowie einer vor dem Objekt vorhandenen Buslinie direkte Anbindung in die Stuttgarter Innenstadt und zum Flughafen Stuttgart. In der nahen Umgebung befinden sich Standorte großer deutscher Unternehmen wie Siemens, Dekra, Daimler und andere.