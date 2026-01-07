Arne Rüdebusch verstärkt Savills als Director in Düsseldorf

Savills baut sein Wohninvestment-Team weiter aus und hat sich zum 01. Januar um Arne Rüdebusch verstärkt. In seiner Funktion als Director Residential Capital Markets wird er vom Düsseldorfer Standort aus den weiteren Ausbau der Business Line unterstützen. Rüdebusch berichtet an Marco Högl, der den Bereich Residential Capital Markets in Deutschland leitet.

„Mit Arne Rüdebusch gewinnen wir einen ausgewiesenen Investmentexperten mit exzellenter Marktkenntnis und langjähriger Transaktionserfahrung in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Seine Expertise wird unser deutschlandweites Capital Markets-Team nachhaltig stärken“, sagt Karsten Nemecek, Deputy CEO Germany und verantwortlich für den Bereich Capital Markets bei Savills.



„Mit seinem starken Netzwerk in der Region wird Arne wichtiger Ansprechpartner für Kunden vor Ort und so unseren Wachstumskurs im Bereich Wohninvestment konsequent unterstützen“, ergänzt Marco Högl, Head of Residential Capital Markets bei Savills.



Rüdebusch verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung am Immobilienmarkt und wechselt vom Immobilieninvestment- und Projektentwicklungsunternehmen Loosen & de Graaf zu Savills, wo er als Geschäftsleiter für den Bereich Transactions verantwortlich war. Zuvor war der Diplom-Architekt und Master of Real Estate Management unter anderem als Senior Team Leader Residential Investment bei JLL, als Teamleiter Investment bei Anteon, sowie als Head of Investment bei Engel & Völkers im Rheinland tätig.



„Als wirtschaftsstarker Ballungsraum und bevölkerungsreichste Region Deutschlands bietet der Wohninvestmentmarkt in NRW und insbesondere in der Metropolregion Rhein-Ruhr vielfältige Potenziale für unterschiedliche Anlagestrategien. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team von Düsseldorf aus Investoren in einem anspruchsvollen Marktumfeld strategisch zu begleiten, zu beraten und Chancen aktiv zu erschließen“, sagt Arne Rüdebusch, Director Residential Capital Markets bei Savills, abschließend.