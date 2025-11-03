Arminius vermietet 3.800 m² in Neu-Isenburg und Eschborn

Zwei Liegenschaften, zwei Volltreffer: In Neu-Isenburg bezieht das international tätige Biotechnologieunternehmen Diasorin rund 1.600 m² Bürofläche, während in Eschborn der langjährige Mieter Zühlke seinen Vertrag über eine Fläche von rund 2.200 m² langfristig verlängert hat.

.

Die Diasorin Deutschland GmbH bezieht im Büroobjekt The Curve an der Hugenottenallee 173 Teilflächen im Erdgeschoss sowie das gesamte erste Obergeschoss. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Vermietung erfolgte in Zusammenarbeit mit Knight Frank und Savills.



Diasorin ist ein international tätiges Unternehmen aus der Biotechnologie, dessen Kerngeschäft in der In-vitro-Diagnostik liegt. Mit dem neuen Standort in Neu-Isenburg stärkt das Unternehmen seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet und schafft Voraussetzungen für Forschung, Entwicklung und weiteres Wachstum.



„Mit Diasorin haben wir einen renommierten Mieter gewonnen, der hervorragend zum Standortprofil passt. Die langfristige Anmietung unterstreicht die Attraktivität unserer Immobilie The Curve und bestätigt unsere Strategie, hochwertige Flächen für zukunftsorientierte Nutzer bereitzustellen“, erklärt Jesko Fink, Managing Partner bei Arminius.



Am Campus Eschborn in der Düsseldorfer Straße 38 verzeichnet Arminius ebenfalls einen Vermietungserfolg. Die Zühlke Engineering GmbH hat ihren bestehenden Mietvertrag vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängert und nutzt ab dem 1. November weiterhin 2.263 m² moderne Büroflächen vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss.



Zühlke ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und Engineering. Die langfristige Vertragsverlängerung spricht für die Qualität des Campus Eschborn und die Attraktivität des Standorts für innovative Unternehmen. Die Vermittlung erfolgte durch Blackolive.



„Die vorzeitige Verlängerung durch einen langjährigen und hochkarätigen Mieter wie Zühlke zeigt das Vertrauen in den Standort und in unser aktives Asset Management. Sie bestätigt unseren Anspruch, Immobilien langfristig zu entwickeln und stabile Partnerschaften zu gestalten“, so Jesko Fink.