Arminius sichert sich Kölner Büroprojektentwicklung „EhrenWert“

Die Arminius Group hat im Rahmen eines Forward-Deals die Büroneubau-Projektentwicklung „EhrenWert“ im Kölner Stadtteil Ehrenfeld erworben. Das Gebäude mit geplanter Fertigstellung in Q4 2021 umfasst rund 10.100 m² Mietfläche sowie über 120 Stellplätze. Das Objekt ist bereits langfristig und vollständig an das Hauptzollamt Köln vermietet [wir berichteten]. Der Neubau verfügt über moderne, effiziente Grundrisse, eine flexible Flächenteilbarkeit und ein ansprechendes Erscheinungsbild. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

