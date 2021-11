Armen Gevorkian wechselt von Frasers zu Arrow Capital

Arrow Capital Partner erweitert seine deutsche Plattform mit einem neuen Büro in Düsseldorf und der Ernennung von Armen Gevorkian zum Senior Investment Manager für die Region. In enger Zusammenarbeit mit Deutschland-Chef Danilo Hunker wird er für alle Investment-Management-Aktivitäten in Deutschland verantwortlich sein.

Gevorkian kommt von Frasers Property, wo er mehrere Jahre im Akquisitionsteam für Aktivitäten in Deutschland und den Niederlanden verantwortlich war. Zuvor war er bei JLL in der Bewertungs- und Transaktionsberatung in Deutschland tätig.