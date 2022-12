Das Kölner Modelabel Armedangels hat seine 45. Shop-in-Shop-Fläche in Nürnberg eröffnet. Im Wöhrl-Stammhaus am Ludwigsplatz 12-14 betreibt das Fair-Fashion-Unternehmen eine 80 m² große Marktfläche, die bisher Größte in der Firmengeschichte.

[…]