Arlanxeo mietet 3.350 m² Bürofläche in Langenfeld

In einem der größten Büro-Abschlüsse in Langenfeld hat Arlanxeo einen Mietvertrag über 3.350 m² Bürofläche im Business-Park Katzberg abgeschlossen. Beraten wurde das Unternehmen dabei von Corealis Commercial Real Estate.





.

Das Chemieunternehmen wird die Flächen in der Katzbergstraße 3a Anfang August 2019 mit voraussichtlich ca. 120 Mitarbeitern beziehen und bis zur Fertigstellung seines neuen Bürostandorts in Köln nutzen [wir berichteten]. Arlanxeo stehen mit dem Erdgeschoss sowie dem ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt drei Etagen zur Verfügung.



„Der Mietvertrag stellt den drittgrößten Büro-Abschluss in den letzten drei Jahren dar“, kommentierte Jens U. Reuther, Geschäftsführender Gesellschafter der Corealis Commercial Real Estate GmbH. Zu den Top-3-Abschlüssen zählen das aus Haan übergesiedelte Unternehmen Emerson Process Management mit ca. 6.000 m² Bürofläche sowie die Deutschland-Niederlassung von Tomra, dem schwedischen Hersteller von Automaten für Leergutrücknahme, mit 4.800 m² Bürofläche.



Eigentümer des fünfgeschossigen Bürogebäudes mit einer Gesamtmietfläche von ca. 8.300 m² und mehr als 290 Stellplätzen ist ein privates Family Office. Mit dem neuen Abschluss im Business-Park Katzberg hat Corealis in den letzten drei Jahren insgesamt ca. 18.000 m² Bürofläche an diesem verkehrlich an sechs Autobahnen sowie ÖPNV angebundenen Standort an internationale Konzerne und mittelständische Branchenführer vermittelt.