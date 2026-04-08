Arjen ten Brinke ist neuer CEO der Ten Brinke Group

Die Ten Brinke Group hat zum 1. April Arjen ten Brinke zum CEO ernannt. Er übernimmt die Position seines Vaters Albert ten Brinke, der das Unternehmen mehr als 32 Jahre lang erfolgreich geführt hat. Mit der frühzeitig und gezielt vorbereiteten Nachfolge will der bauende Projektentwickler ein international tätiges Familienunternehmen bleiben und seinen Kurs mit Kontinuität in Strategie, Führung und Werten fortsetzen.

.

Unter der Führung von Albert ten Brinke wurde die Projektentwicklung als zusätzlicher Geschäftsbereich neben dem Bau eingeführt, wodurch Ten Brinke sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem finanziell starken und international aktiven Unternehmen entwickelte. Zu Beginn seiner Tätigkeit lag der Umsatz bei rund 30 Millionen Euro mit etwa 140 Mitarbeitenden. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe mit nun rund 1.400 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro.



Die Eigenkapitalquote und die Liquiditätslage sind weiterhin stark, was dem Unternehmen ermöglicht, auch in einem herausfordernden Marktumfeld handlungsfähig zu bleiben. Albert ten Brinke: „In den vergangenen Jahren haben wir bewusst ein starkes Fundament aufgebaut, mit Fokus auf eine langfristige Entwicklung. Das schafft Ruhe und Vertrauen – gerade in Zeiten, in denen der Markt unter Druck steht.“ Diese stabile Basis ermöglicht nun, den nächsten Entwicklungsschritt des Familienunternehmens. Die Ernennung von Arjen ten Brinke ist Teil eines sorgfältig durchdachten Nachfolgeprozesses, bei dem Stabilität und Kontinuität im Mittelpunkt stehen.



Arjen ten Brinke ist seit seinem Studienabschluss vor 13 Jahren im Unternehmen tätig. In dieser Zeit hat er verschiedenste Stationen in Bau und Projektentwicklung durchlaufen – sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Zu seinen bisherigen Funktionen zählen unter anderem Assistent der Bauleitung, Projektleiter, Niederlassungsleiter in Berlin sowie Geschäftsführer der Projektentwicklung und Mitglied des Direktionsrates. Diese breite Erfahrung in Bau und Projektentwicklung verschafft ihm ein tiefgehendes Verständnis, sowohl für das operative Tagesgeschäft als auch für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Arjen ten Brinke: „Das Fundament, auf dem wir aufbauen, ist stark. Mit dem Engagement und Vertrauen, das ich erlebe, freue ich mich darauf, gemeinsam weiter an einem unternehmerischen und führenden Familienunternehmen zu arbeiten.“



