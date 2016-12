7.500 m² Bürofläche in Berlin vermietet

In den letzten Tagen wurden Büroabschlüsse über 7.500 m² Bürofläche gemeldet.

.

Design Offices zieht in die Kaiserhöfe

Die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat die Design Offices GmbH als neuen Mieter für die Kaiserhöfe in Berlin gewonnen. Zum 1. April 2017 bezieht der Anbieter für Raumlösungen rund 2.000 m² Bürofläche des dann wieder vollvermieteten Wohn-, Geschäfts- und Bürokomplexes an einer der besten Adressen der Stadt. Die Kaiserhöfe befinden sich Unter den Linden 26-30 und bieten insgesamt rund 15.000 m² Gesamtfläche auf sieben Geschossen. Die Immobilien Partner Berlin GmbH war bei der Vermietung als Makler aktiv.



Arikon Bau AG mietet in Tempelhof

Die Arikon Bau AG hat im Bürogebäude Tempelhof-Twins in Berlin, Komturstraße 18-18 a, ca. 1.410 m² Bürofläche angemietet. Das Bau- und Planungsunternehmen ist zurzeit unweit des Berliner Tiergartens angesiedelt und wird zum April 2017 in die neuen Räumlichkeiten in Tempelhof umziehen. Vermieter ist die T-Twins 1 GmbH. JLL hat die Anmietung vermittelt.



IT-Spezialist mietet 1.150 m² Bürofläche im „Q205„

Das auf IT-Sicherheit und kollaboratives Arbeiten in Cloud-Lösungen spezialisierte Start-up “neXenio GmbH„ hat einen Mietvertrag in dem Büro-, Einzelhandels- und Wohn-Ensemble “Q205„, Friedrichstraße 67-70, in Berlin-Mitte abgeschlossen. Aengevelt und Johs. Reese Immobilien Consulting GmbH waren vermittelnd tätig.



Ingenieurgesellschaft mietet 1.100 m² Bürofläche

Die Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, ein bundesweit tätiger Spezialist für Verkehrsplanung, hat im Rahmen der Flächenoptimierung für einen neuen Standort in Berlin einen Mietvertrag abgeschlossen. Der neue Unternehmenssitz umfasst rund 1.100 m² Bürofläche und liegt in dem repräsentativen Büro- und Geschäftshaus “Spiegelturm", Freiheit 5-6, in Spandau. Vermieterin ist die Auwärter Immobilien OHG. Mietbeginn ist im Januar 2017. Aengevelt war beratend tätig.



Versicherer mietet neuen Standort

Außerdem vermittelte das Maklerhaus noch zwei weitere Flächen. Ein Unternehmen aus der Versicherungerungsbranche mietet rund 320 m² Bürofläche in dem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude Berliner Straße 112a in Pankow. Vermieter der Liegenschaft mit einer Gesamtmietfläche von rd. 3.700 m² ist die Caleus Capital Investors Gmbh. Die neuen Flächen werden Anfang 2017 bezogen. Zudem hat die Business Trends Academy einen weiteren Standort angemietet. Das Weiterbildungs- und Coachinginstitut hat in der Georgenstraße in unmittelbarer Nähe zum U- und S-Bahnhof Friedrichstraße einen Mietvertrag über rd. 560 m² Gewerbefläche für ein weiteres Seminarzentrum unterzeichnet.