ARGE Baurecht verleiht Nachwuchspreis an Lennart Sasse

Während die Zahl der Insolvenzen im Jahr 2020 insgesamt gesunken ist, mussten Bauunternehmen im Branchenvergleich am häufigsten Insolvenzanträge stellen. Geht ein Bauunternehmen in die Pleite, stellt sich unter anderem die Frage: Was tun, bei Mängelansprüchen gegen insolvente Bauunternehmen? Dieser Frage widmete sich Lennart Sasse in seiner Abschlussarbeit an der Universität Marburg. „Preiswürdig!“, befand die Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein und vergab ihren Nachwuchsförderpreis an den jungen Absolventen.

.