Argaman feiert Richtfest des Leuchtturmprojekts „Kanso“

Die Frankfurter Argaman Gruppe hat im Lyoner Quartier für ihr Leuchtturmprojekt Kanso nach 10 Monaten Bauzeit das Richtfest gefeiert. Mit von der Partie waren unter anderem Stefanie Then, Stadtbezirksvorsteherin Frankfurt-Niederrad sowie Jürgen Lenders, Parlamentarischer Geschäftsführer und Sprecher für Wohnungsbau und Stadtentwicklung der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag.

