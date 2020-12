Die Immobilieninvestoren Ares Management und Forte Capital Deutschland haben gemeinsam 215 Wohnungen mit zusammen 17.000 m² Mietfläche in Kiel erworben. Damit bauen die Investment-Häuser ihren gemeinsam gehaltenen Bestand an Wohnimmobilien in Deutschland auf insgesamt rund 4.500 Wohnungen aus. Verkäufer der Wohnungen ist ein Immobilienfonds für institutionelle Investoren. Über den Kaufpreis…

