Ares kauft Zehlendorfer Welle von Arab Investments

Nach dem Verkauf des Kustermann Parks an BlackRock [wir berichteten] sowie die Veräußerung eines 2.505 Einheiten starken Wohnportfolios mit Schwerpunkten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sowie Bremen und Schleswig-Holstein für 130 Mio. Euro an die Adler Real Estate AG [wir berichteten] steht die Ares Management jetzt wieder auf der Käuferseite. Der Asset Manager erklärte, das sich mit diesen beiden Deals das Transaktionsvolumen der von der Ares Immobilien Gruppe gemanagten Fonds in Deutschland in den letzten zwölf Monaten auf rund eine Milliarde Euro summiert hat. Und fast beiläufig erwähnt Ares den inzwischen abgeschlossenen Kauf der „Zehlendorfer Welle“ aus dem Bestand eines Joint Venture von Sedco Capital und Arab Investments, das die Immobilie in einem von LaSalle IM gemanagten Fonds hielt. Arab hält die Immobilie bereits seit 2009. Damals hatte der Investor rund 70 Mio. Euro an die OFB Projektentwicklung für das Berliner Stadtteilcenter im Berliner Süden gezahlt [Arab Investments zeigt Kauflust in Deutschland].

Die „Zehlendorfer Welle“ ist ein beschauliches Einkaufszentrum an der Clayallee 328-334 im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die rund 25.000 m² verteilen sich auf zwei Gebäudekomplexe, die durch eine wellenförmige Glas- und Stahl-Konstruktion miteinander verbunden sind. Das gemeinhin nur „Welle“ genannte Shopping Center beherbergt eine Auswahl an Modeläden, Deichmann, Saturn und dm. Integriert sind diverse Arztpraxen und ein Fitness-Studio mit Wellness-Abteilung.