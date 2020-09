Ares beteiligt sich mit CHF 150 Mio. an Peach Property

Zur Finanzierung der kürzlich vermeldeten Portfolioankäufe von 5.450 Wohnungen Ende Juli [wir berichteten] und den am vergangenen Freitag bekannt gewordenen 4.800 Wohneinheiten umfassenden Deal mit Adler Real Estate [wir berichteten] plant die Peach Property Group AG ihre Kapitalbasis in Deutschland zu stärken. Den Aktionären der Gesellschaft wird vorgeschlagen, das Eigenkapital des Investors durch die Begebung einer Pflichtwandelanleihe um rund CHF 200 Mio. zu erhöhen. Davon werden CHF 150 Mio. von Ares gezeichnet.

.

Die Pflichtwandelanleihe wird zudem bestehenden Aktionären und neuen Investoren zu gleichen Konditionen wie Ares angeboten. Der Zinskupon beläuft sich auf 2,5 Prozent p.a. und der Wandlungspreis beträgt CHF 42,50 je Aktie. Die Pflichtwandelanleihe wird – sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt – am 30. Juni 2021 in neue Namensaktien gewandelt. Die der Pflichtwandelanleihe zugrundeliegenden Aktien sollen aus genehmigtem und bedingtem Kapital stammen. Nach der Wandlung der Pflichtwandelanleihe wird Ares mit einem Anteil von rund 30 Prozent der größte Einzelaktionär der Peach Property Group AG sein.



„Wir freuen uns sehr, Ares als neuen Ankeraktionär gewinnen zu können welcher weitreichende Erfahrungen im deutschen Wohnimmobiliensektor mitbringt. Zusätzlich zu den beiden angekündigten Ankäufen, wird die Kapitalerhöhung es uns ermöglichen, das Wachstum der Peach Property Group fortzusetzen, effizienter zu werden sowie weitere Synergien zu heben und so auch den NAV für unsere Aktionäre zu erhöhen. Sowohl unser CFO/COO Dr. Marcel Kucher als auch ich bleiben Peach langfristig verpflichtet“, kommentiert Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group.



„Wir sehen die Beteiligung an der Peach Property Group als hervorragende Möglichkeit, in eine der defensiveren Anlageklassen in Europa zu investieren und gleichzeitig vom attraktiven Wachstum der Peach Property Group zu profitieren“, ergänzt John Ruane, Co-Head der Ares European Real Estate Group. „Mit über 20,000 Wohnungen zeichnet sich die Peach Property Group durch ein einzigartiges, kundenorientiertes Geschäftsmodell aus, welches Peach zu einem herausragenden Unternehmen auf dem deutschen Wohnungsmarkt macht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management und auf das weitere Wachstum über die kommenden Jahre.“



Um das notwendige Aktienkapital für die Ausgabe der Aktien als Basis der Pflichtwandelanleihe zu schaffen, beruft die Peach Property Group AG für den 12. Oktober 2020 eine außerordentliche Generalversammlung ein. Zentraler Tagesordnungspunkt wird die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital in der Höhe von nominal CHF 3,3 Mio. sein. Die Kapitalerhöhung wird begleitet von Kreditfazilitäten, die von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt werden und die es ermöglichen, die kürzlich gemeldeten Käufe von 10.250 Wohnungen in Deutschland vollständig zu finanzieren.



Auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung steht ferner die Wahl von Klaus Schmitz in den Verwaltungsrat der Gruppe, der in diesem Zuge von derzeit vier auf fünf Mitglieder erweitert werden soll. Schmitz ist Managing Director der Ares Real Estate Group und spezialisiert auf Eigenkapital-Finanzierungen im europäischen Immobiliensektor. Er hält einen B.Sc. der London School of Economics in Wirtschaft und Philosophie sowie einen M.B.A. der Harvard Business School.



Schließlich schlägt die Gruppe eine partielle Änderung ihrer Statuten vor, um die Eintragungsrestriktionen für nicht-schweizerische Investoren (Personen im Ausland im Sinne des BewG) aufzuheben. Damit können in Zukunft auch ausländische Investoren ohne Einschränkungen Aktionäre der Peach Property Group AG werden, was die Gruppe dem attraktiven internationalen Investorenmarkt öffnet.



Gestützt auf die geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 wird die außerordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Die Aktienstimmen können ausschließlich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden.