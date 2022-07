Areo vermietet in Dortmund an MVZ Medikus Unna

Gleich drei Etagen mit einer Gesamtfläche von rd. 1.200 m² konnten die Cubion Immobilien AG in der Liegenschaft am Brüderweg 2 in Dortmund mit einem sehr langfristigen Vertrag an ein medizinisches Versorgungszentrum vermitteln. Neben der kurzfristigen Verfügbarkeit der Fläche war vor allem der äußerst zentrale Standort direkt im Herzen der Dortmunder Innenstadt ein wichtiger Faktor für die Anmietung der MVZ Medikus Unna GmbH. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Objektgesellschaft der Areo Welling Gruppe.

