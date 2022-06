AREO findet ersten Mieter für Münchner Rubiq

Die Aurelius Real Estate Opportunities hat für das Rubiq in München-Trudering den ersten neuen Mieter an den Standort binden können. Ein global agierendes Stuttgarter Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt Automotive hat im Mai auf rund 1.900 m² neue Mietflächen bezogen. Diese sind aufgeteilt in 1.300 m² Büroflächen für Forschung & Entwicklung sowie rund 600 m² für eine Prototypenwerkstatt. AREO wurde hierbei exklusiv durch die Aurepa Advisors AG beraten. CBRE war im Rahmen der Anmietung vermittelnd tätig.

