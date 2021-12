Arena Hospitality kauft Franz Ferdinand Mountain Resort

Die Arena Hospitality Group setzt die angekündigte Erweiterung ihres Portfolios in Mittel- und Osteuropa fort. Neben den bestehenden Hotels, Resorts und Campingplätzen in Pula und Medulin sowie Hotels in Deutschland, Ungarn und Serbien hat die Gruppe ihr Geschäft mit dem Kauf des Franz Ferdinand Mountain Resort in der Kärntner Skiregion Nassfeld im Wert von 112 Mio. HRK (ca. 14,9 Mio. Euro) auf Österreich ausgeweitet.

.

Verkäufer der 4-Sterne-Anlage in Jenig ist die „K1“ Hotelerrichtungs GmbH, die zum Klagenfurter Projektentwickler MID Holding Gruppe gehört. Das franz Ferdinand Mountain Resort bietet insgesamt 144 Zimmer und Suiten, davon 60 Familienzimmer.



Mit diesem strategischen Schritt betritt die kroatische Hotelgruppe einen neuen Markt, der das bestehende Geschäft der Gruppe ergänzt. Die Übernahme und Führung des Hotels starten in der Wintersaison 2021/2022.