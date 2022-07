Die Austrian Real Estate (ARE) errichtet in der Linzer Derfflingerstraße 2 ein neues Wohnquartier mit großzügigen, grünen Freiräumen und einem nachhaltigen Regenwassermanagement. Jetzt haben die großteils in Ziegelbauweise errichteten Gebäude Dachgleiche erreicht. Die Fertigstellung der insgesamt 127 Mietwohnungen ist für Mitte 2023 geplant.

[…]