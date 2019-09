Allianz erwirbt weiteres Projekt von Edge Technologies

Nach der „Edge HafenCity Hamburg“ investiert die Allianz Real Estate nun bereits zum zweiten Mal in ein Projekt der Edge Technologies. Im Rahmen eines Forward Deals hat der Asset Manager das neue Büroprojekt "Edge East Side Berlin“ von dem Projektentwickler erworben. Der Kauf erfolgte im Auftrag eines Joint Ventures bestehend aus mehreren Allianz Gruppengesellschaften und Universal-Investment, die im Namen eines Real-Estate-Fonds der Bayerische Versorgungskammer (BVK) tätig sind. Die Akquisition ist die erste Equity-Transaktion, an der ein institutioneller Drittinvestor an der Seite der Allianz beteiligt ist und bei der die Allianz Real Estate das Asset erwirbt und verwaltet.

