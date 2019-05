Ardian verstärkt Fokus auf Berlin

Nach den bereits getätigten Investitionen in die Berliner Bürogebäude in der Spichernstraße und der Lützowstraße sowie in die beiden Münchener Bürokomplexe Konrad und Heinemann Bogen verstärkt Ardian seinen Fokus weiter auf die Bundeshauptstadt. Das fünfte deutsche Investment der Franzosen ist das sich noch im Bau befindliche Gebäude „3 Höfe Work“, das von LBBW Immobilien realisiert wird. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

