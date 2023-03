Ardian verkauft in der City West an Macquarie

Ardian hat für das in 2018 erworbene Bürogebäude in der Spichernstraße den Exit vollzogen. Neuer Eigentümer des in der City West gelegenen Gebäudes ist der von Macquarie Asset Management und MAPFRE gemanagte Stable Income Europe Real Estate Fund – Macquarie II (SIEREF - Macquarie 2). Der Deal wurde schon im Dezember 2022 unterzeichnet.

