Ardian sammelt 1,2 Mrd. Euro für neuen Investmentfonds ein

Ardian gab gestern den Abschluss des Fundraisings für ihren zweiten Immobilien-Investmentfonds, den Ardian Real Estate European Fund II (AREEF II), bei 1,2 Milliarden Euro bekannt. Der neue Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, in erster Linie in Bürogebäude an strategischen Standorten in Europa.

.

Der Fonds hat eine starke und diversifizierte Anlegerbasis mit rund 100 Investoren – darunter mehr als 50 institutionelle Investoren – aus aller Welt: Das Kapital stammt aus 13 Nationen in Nord- und Südamerika, Europa und dem Nahen Osten.



Das Fundraising unterstreicht die hohe Nachfrage nach Investments im europäischen Immobilienmarkt, in dem Ardian seit der Gründung des Geschäftsbereichs Ardian Real Estate vor fünf Jahren präsent ist. Aufbauend auf dem Erfolg des AREEF I, der mehr als 50 Investoren aus 11 Nationen hatte, wird auch der neue Fonds in Gewerbeimmobilien investieren, in erster Linie in Bürogebäude an strategischen Standorten in Europa.



Mit der Erreichung seiner Zielgröße verfügt AREEF II über ein Fondsvolumen, das mehr als 60 Prozent über dem mit 737 Millionen Euro ausgestatteten Vorgängerfonds AREEF I liegt. 84 Prozent der Anleger des neuen AREEF II-Fonds waren auch bereits im AREEF I investiert.



Der neue Fonds hat bereits mehr als 50 Prozent seines Kapitals investiert. Dabei liegt der Investmentfokus auf Transaktionen mit einem Volumen zwischen 50 und 250 Millionen Euro und Opportunitäten, die sich aus den langfristigen strukturellen Veränderungen und Trends der Arbeitswelt ergeben. Ardian Real Estate wird seine operative Asset Management-Erfahrung einsetzen, um veraltete Objekte zu „Green+“-Objekten zu entwickeln und Gebäude mit einem hohen Nachhaltigkeitsstandard zu schaffen, die die veränderten Bedürfnisse von Mietern in den Zentren der bedeutendsten europäischen Städte adressieren.



„Unternehmen schlagen bereits seit einigen Jahren neue Wege bei der Gestaltung der Arbeitswelt ein. Dieser Wandel hat durch die Pandemie zusätzlichen Schub erhalten. Für Immobilieninvestoren ergeben sich daraus neue Investmentmöglichkeiten in erheblichem Umfang. Mieter legen zunehmend mehr Wert auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Räumlichkeiten an strategisch günstig gelegenen Standorten, die über einen Nachhaltigkeitsnachweis verfügen. Wir nennen das ‚Green+'-Gebäude. Mit unserer ‚Build to Green+‘-Strategie, die sich auf die Expertise und zwischenzeitlich ausgewiesene Erfolgsbilanz des AREEF I stützt, stellen wir sicher, dass unsere Investments die Anforderungen erfüllen, die die Arbeitswelt der Zukunft stellt“, kommentiert Bernd Haggenmüller, Senior Managing Director Ardian Real Estate.



Schon vor der Pandemie stellten Unternehmen die Anforderungen an Arbeitsflächen auf den Prüfstand und legten zunehmend mehr Wert auf gut gelegene und hochwertige Räumlichkeiten, um ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Covid-19 hat diesen Trend ebenso wie das Aktivitätsniveau der Unternehmen beschleunigt, Räume zu finden und so zu gestalten, dass Innovation, Zusammenarbeit und soziale Einbindung gefördert werden und auf diese Weise Arbeitskräfte zu gewinnen und zu binden.



Nachhaltigkeit ist der Grundpfeiler der Investmentstrategie von Ardian Real Estate und stellt mit hohen ESG-Standards sicher, dass die Bedürfnisse neuer Mieter erfüllt werden und andererseits ein Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung der Städte geleistet wird. „Green+“-Gebäude emittieren im Schnitt 40 Prozent weniger CO2 als andere Bürogebäude auf dem Markt. Ardian befindet sich bei der Kohlendioxid-Reduzierung auf einer Zeitschiene, die mit dem 1,5-Grad-Ziel der „Pariser Erklärung“ aus dem Jahr 2016 im Einklang ist.



Ein erheblicher Teil des Fonds, mehr als die Hälfte, wurde bereits oder wird derzeit in den Kernmärkten Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien investiert:



• AREEF II hat bereits 11 Transaktionen durchgeführt, darunter eine Veräußerung

• AREEF II verwaltet mehr als 230.000 m² Fläche in acht europäischen Städten



„Das jüngste Fundraising belegt nicht nur die Resilienz des europäischen Immobilienmarkts, es stellt auch einen wichtigen Meilenstein für Ardian Real Estate dar. Dank des Investmenterfolgs unseres ersten Immobilienfonds, mit dem wir eine beträchtliche Rendite für unsere Anleger erzielt haben, erreichte die zweite Fondsgeneration eine noch höhere Investorennachfrage. Wir sind ausgesprochen zuversichtlich, auch mit dem AREEF II beträchtlichen Wert generieren zu können“, erläuert Stéphanie Bensimon, Head of Ardian Real Estate.



Das Real Estate-Team verfügt über 21 Professionals an vier Standorten. Im Jahr 2021 verstärkte Ardian das Team mit der Ernennung von vier neuen Managing Directors: Nico Rheims in Deutschland [wir berichteten], Matteo Minardi in Italien, sowie Sébastien Bégué und Omar Fjer in Frankreich.