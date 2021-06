Ardian reicht den Heinemann Bogen in München weiter. Das inzwischen unter dem Namen Gustav vermarktete Gebäude geht an Coros, die damit ihr Debüt in der bayerischen Landeshauptstadt feiern. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Marktkreisen soll der Kaufpreis aber bei fast 75 Mio. Euro liegen. …

Fotos: Burkhard Franke



