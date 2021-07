Ardian investiert erstmals in Spanien

Nach Engagements in Frankreich, Deutschland und Italien erweitert Ardian seinen Aktionsradius und hat im Rahmen einer proprietären Transaktion ein Bürogebäude in Madrid erworben und damit seine erste Immobilieninvestition in Spanien vollzogen. Die Immobilie befindet sich in der Nähe von AZCA, Madrids wichtigstem Finanzdistrikt, der sich durch eine exzellente Verkehrsanbindung auszeichnet und in dem sich die spanischen Hauptniederlassungen einer Reihe von multinationalen Unternehmen wie EY, Deloitte, Google und Accenture befinden.

.

Das im Jahr 1992 errichtete Bürogebäude hat eine Mietfläche von rund 10.000 m² und mehr als 150 Parkplätze. Das Objekt ist vollständig von einem einzigen institutionellen Mieter belegt. Es verfügt über hohe Decken und profitiert von viel natürlichem Licht in den Bürobereichen sowie von großzügigen Außenflächen – Faktoren, die für Mieter zunehmend wichtig sind. Das Ardian-Team wird mit dem bestehenden Mieter zusammenarbeiten, um Investitionsprioritäten in der Immobilie im Rahmen seiner Asset Management-Strategie festzulegen.



Der Ankauf erfolgte über eine italienische SICAF, welche sich im Besitz von Ardian befindet und von Prelios SGR verwaltet wird.



Ardian hat mit seinen Immobilienaktivitäten den Markteintritt in Spanien Ende 2019 vollzogen. Die aktuelle Transaktion steht vollumfänglich im Einklang mit der strategischen Zielsetzung und den Prioritäten von Ardian Real Estate. Zudem bietet das Objekt dem Fonds große Flexibilität: Die Strategie von Ardian Real Estate setzt auf Wertschöpfung und konzentriert sich auf Immobilien, die ein aktives Management erfordern, um das Gebäude und die Asset-Performance zu verbessern und damit das volle Potenzial des Assets zu entfalten.



„Wir sind sehr erfreut, heute unsere erste Investition in Spanien bekannt zu geben. Das Profil des Gebäudes und seine zentrale Lage passen gut zu unserer Investmentstrategie. Der spanische Büroimmobilienmarkt ist unverändert sehr attraktiv. Wir werden unseren Fokus weiterhin auf Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung setzen und den sich aus der Pandemie ergebenden Anforderungen gerecht werden, mit dem Ziel, Arbeitsräume zu schaffen, die sich an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Mieter anpassen“, kommentiert Edmund Eggins, Director im Ardian Real Estate Team.



„Mit diesem Erwerb haben wir den Startschuss für weitere Investments von Ardian Real Estate in Spanien gegeben. Spanien ist einer unserer Schlüsselmärkte und wir freuen uns darauf, ein Portfolio von Assets in erstklassigen Lagen in Madrid und Barcelona aufzubauen“, ergänzt Rodolfo Petrosino, Head of Southern Europe bei Ardian Real Estate.



Bei der Transaktion waren auf Seiten von Ardian EY Abogados (Legal & Tax), EY Strategy & Transactions (Commercial), Cuatrecasas und Chiomenti (Steuern und Strukturierung), Metier Spain (Technical) und HolArquitectura (Architektur) beratend tätig.