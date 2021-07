Ardian erzielt Vollvermietung im Berliner „3 Höfe Work“

Ardian Real Estate hat den zweiten Mietvertrag für den Bürokomplex „3 Höfe Work“ abgeschlossen und erreicht damit bereits die Vollvermietung für das noch im Bau befindliche Bürogebäude. Das Forschungszentrum Jülich hat einen langfristigen Mietvertrag über eine Gesamtfläche von 12.300 m² unterzeichnet und folgt damit auf den Pharmakonzern Sanofi, der bereits seit vergangenem Frühjahr als erster Ankermieter feststeht [wir berichteten].

.