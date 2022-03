Ardian baut mit Real Estate Debt sein Investmentangebot weiter aus

Ardian erweitert mit der Gründung des Investmentbereichs Real Estate Debt sein Angebot um Fonds und Mandate zur Finanzierung von paneuropäischen Immobilienprojekten. Dies gab das Unternehmen heute bekannt.

.

Das Team des neuen Investmentbereichs Ardian Real Estate Debt wird von Arnaud Chaléac als Head of Ardian Real Assets Debt geleitet. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzbereich und gehört mit seiner umfassenden Expertise für strukturierte Finanzierungen Ardian bereits seit 2008 als Co-Head of Group Finance an. Zuvor war er für große französische Konzerne wie Air Liquide, Kering und Crédit Agricole im Finanzbereich tätig.



In seiner neuen Tätigkeit wird Chaléac von Sandrine Amsili, Managing Director, bei der gemeinsamen Entwicklung der Plattform unterstützt. Amsili verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor, davon 17 Jahre im Bereich Immobilienfinanzierung. Bevor sie 2021 zu Ardian kam, bekleidete sie verschiedene leitende Positionen unter anderem bei Europhypo, CBRE Global Investors und zuletzt bei SCOR Investment Partners, wo sie als Director Real Estate Debt am Aufbau der Plattform des Unternehmens beteiligt war.



Ardian Real Estate Debt wird sich auf vorrangige Kredite (Senior Debt) konzentrieren und zusammen mit Banken europäische Immobilienprojekte finanzieren. Im Einklang mit der übergeordneten Strategie von Ardian Real Estate werden alle Investitionen einen starken ESG-Fokus haben, um Räume und Orte für künftig nachhaltigere und emissionsärmere Städte zu schaffen. Damit ergänzt der neue Investmentbereich die Immobilienaktivitäten von Ardian optimal, die von Stéphanie Bensimon geleitet werden.