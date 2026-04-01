Arcotel Tabakfabrik in Linz feiert Eröffnung

Mit der Eröffnung des Arcotel Tabakfabrik in Linz am 01. April 2026 ist die langjährige Projektphase des höchsten österreichischen Gebäudes außerhalb von Wien, begleitet von dem Architekturbüro Zechner & Zechner, offiziell abgeschlossen.

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In dem Stadtentwicklungsprojekte des Landes ist ein urbanes 4-Sterne-Designhotel entstanden, das Industriegeschichte, moderne Architektur und neuen Lifestyle aufs Schönste miteinander verbindet. Unter der Leitung der österreichischen Hotelgruppe Arcotel Hotels sind 189 Zimmer und Suiten entstanden, die das historische Erbe der Tabakfabrik gestalterisch aufgreifen. Wo früher Zigaretten vom Band rollten, befindet sich heute ein Zentrum der Kreativindustrie, das die einstige Stahlstadt auf die globale Bühne internationaler Metropolen hebt.



Das Arcotel Tabakfabrik befindet sich im 109 Meter hohen Quadrill Tower und setzt architektonisch wie konzeptionell neue Maßstäbe. 1.000 m² Konferenzfläche auf einer Ebene eröffnen neue Dimensionen für außergewöhnliche Meetings, Events und kreative Formate in einem Ambiente, das Menschen zusammenbringt, Brücken baut und stetigen Wandel sichtbar macht. Ein besonderes Highlight bildet das Q27 im 27. Stock mit Restaurant, Bar, Lounge und Terrasse. Ein spektakulärer Ort mit 360-Grad-Blick über Linz, der sich bewusst nicht nur an Hotelgäste richtet, sondern als neuer kulinarischer Hotspot für Linz positioniert. Das innovative Gastronomiekonzept geht weit über das normale Hotelangebot hinaus und begeistert mit einer frischen, mediterranen Küche und österreichischen Schmankerln. Ein Format mit asiatischen Spezialitäten sowie die urbane Bar, die mit kreativen Drinks und lässigem Barfood für ganz besondere Momente sorgt, ergänzen das Angebot. Das Q27 eröffnet am 10. April 2026.



Mit dem Arcotel Tabakfabrik wird das ehemalige Industrieareal endgültig zu einem neuen urbanen Zentrum transformiert. Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der Arcotel Gruppe und gebürtige Linzerin, betont: „Als gebürtige Linzerin bin ich besonders stolz, dass wir zur Entwicklung des Tabakfabrik-Areals maßgeblich beigetragen und mit dem Arcotel Tabakfabrik und dem Q27 einen neuen place-to-be geschaffen haben. Hier ist ein Ort entstanden, der den Geist der Industriearchitektur atmet und mit seinem ganz besonderen Spirit eine neue Dimension für Linz eröffnet.“



Martin Lachout, CEO der Arcotel Hotel AG ergänzt: „Das enorme öffentliche Interesse und die vielen schon vor der Eröffnung eingegangenen Buchungen zeigen uns, dass wir mit unserem Flagship-Haus den Nerv der Zeit getroffen haben. In diesem Hotel gehen Geschichte und Zukunft, kosmopolitischer Geist und regionale Identität eine gelungene Synthese ein. So freut es uns besonders, dass wir um Hoteldirektor Emanuel Roeseler ein größtenteils oberösterreichisches Team formieren und neue Arbeitsplätze in der Region schaffen konnten.“



Das Arcotel Tabakfabrik verbindet industrielles Erbe mit modernem Komfort. Sichtbeton, Metallakzente und klare Linien schaffen ein urbanes Loft-Gefühl. Wie jedes Hotel der Gruppe nimmt auch das Arcotel Tabakfabrik in seinem Interieur-Design die Besonderheiten der Umgebung auf. Ein besonderes Gestaltungselement ist das gemeinsam mit Ars Electronica Solutions entwickelte Themenzimmer. „Die Ars Electronica steht für zukunftsweisende Entwicklungen, die zu mehr Nachhaltigkeit, einem bewussteren Miteinander und einem Leben im Einklang mit der Natur beitragen“, sagt Chris Bruckmayr, Head of Products and Events. „Wir bedanken uns für die großartige Chance, in unserer direkten Nachbarschaft und einem spannenden neuen Arbeitsfeld einen Ort zu gestalten, in den unsere langjährige Erfahrung mit alternativen Material- und Technologielösungen einfließt“, ergänzt Manuela Gruber, Senior Projectmanager & Creation.



Auch die Umsetzung des Bauprojekts unterstreicht die Bedeutung des Standorts. „Der Quadrill Tower bildet das Herz eines neuartigen Quartiers, das Wohnen, Arbeiten, Handel, Gastronomie und urbane Lebensqualität vereint. Als Eigentümer erfüllt es mich mit besonderem Stolz, dass das Arcotel Tabakfabrik dieses architektonische Leuchtturmprojekt mit Leben füllt und zu einem neuen Anziehungspunkt für Linz und Gäste aus der ganzen Welt macht“, freut sich Mag. Ing. Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der Bodner Gruppe und Projekteigentümer des Quadrill.



Mit dem neuen Haus baut die Gruppe ihre Präsenz in Linz weiter aus. Neben dem neuen Arcotel betreibt die Hotelkette bereits das Arcotel Nike, das umfassend saniert und umgebaut wird. Die beliebte „uferei“ bleibt durchgehend geöffnet und wird weiterhin als kulinarischer Lieblingsort direkt an der Donau bestehen.