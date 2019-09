Architrave begleitet 20 Prozent des gewerblichen Transaktionsvolumens

Architrave realisierte 2018 über seine Datenraumlösungen Transaktionen von Gewerbeimmobilien in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Das entspricht rund 20 Prozent des gewerblichen Transaktionsvolumens in Deutschland, das bei insgesamt 60,3 Milliarden Euro lag. Zu den größten begleiteten Transaktionen zählt der im September 2018 erfolgte Kauf des Frankfurter Omniturms durch Commerz Real im Volumen von 700 Millionen Euro [wir berichteten].

.

Maurice Grassau, CEO von Architrave, zeigte sich erfreut, dass das Unternehmen „wie bereits 2017“ auch im vergangenen Jahr „ im Transaktionsgeschäft die Grenze von zwölf Milliarden Euro knacken“ konnte. „Darüber hinaus bieten wir mit unserem Life-Cycle Data Room die Möglichkeit, Assets und Portfolios auch während der Haltedauer effektiv zu managen“, ergänzt Grassau. Aktuell liegt der Verkehrswert der bei dem Unternehmen gehosteten weltweiten Immobilien bei rund 80 Milliarden Euro.



Das Berliner PropTech ist in der gesamten Unternehmensentwicklung weiter auf Wachstumskurs. Momentan beschäftigt das Unternehmen an seinen Standorten in Berlin, Frankfurt und Dresden über 100 Mitarbeiter. Zuletzt konnte mit Art-Invest ein weiterer großer Marktakteur als Kunde und Investor in Form einer Minderheitsbeteiligung von fünf Prozent gewonnen werden.