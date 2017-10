Architekturwettbewerb für neues Projekt im Quartier Baakenhafen ist entschieden

Die Entwicklung des Quartiers Baakenhafen nimmt deutlich sichtbar Gestalt an. Am nördlichen Ufer des größten Hafenbeckens der HafenCity wachsen die ersten Neubauten in die Höhe, die Halbinsel des Baakenparks ist im Bau und zeigt schon ihren grünen Charakter. Nun ist der Architekturwettbewerb für das Baufeld 97 direkt an der Elbe entschieden worden. Mit den umliegenden Nachbarn wird hier Wohnraum für vielfältige individuelle Lebensstile geschaffen, der das gesamte Quartier belebt und prägt. Das Baufeld 97 wird gemeinsam von der Antaris Projektentwicklung GmbH, der BÖAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft und der Baugemeinschaft HeimatMole entwickelt. Insgesamt entstehen circa 147 Wohneinheiten. Wie dieses Gebäudeensemble aussehen wird, wurde im Rahmen eines durch das büro luchterhandt betreuten Architekturwettbewerbs in Kooperation mit der HafenCity Hamburg GmbH und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen entschieden. Dabei machten die beiden Architekturbüros Jens Bothe Architects (Hamburg) und zillerplus Architekten und Stadtplaner (München) das Rennen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Hamburg Hamburg

Kaum ein anderes Quartier in der HafenCity verspricht eine so große Wohnvielfalt, Individualität und Nutzungsmischung auf so engem Raum wie das Quartier Baakenhafen. Für diesen vielfältigen urbanen Charakter bildet das Baufeld 97, mit insgesamt circa 16.100 m² oberirdischer BGF (Bruttogeschossfläche), ein besonders gutes Beispiel. Unterschiedliche Verfügungsformen sind durchmischt auf das Baufeld verteilt und über alle Geschosse realgeteilt, so dass sich in der Architektur eine feinkörnige Gliederung und ablesbare Adressbildung ergibt. Somit wird ein breites Spektrum unterschiedlicher Wohnungsgrößen angeboten. Im Rahmen des Projektes „Grün für 97“ wird die antaris projektentwicklung GmbH neben einem breiten Wohnangebot mit ca. 66 Eigentumswohnungen auch ca. 9 preisgedämpfte Mietwohnungen realisieren. Zwischen die preisgedämpften Mietwohnungen integriert sich ganz selbstverständlich eine betreute Wohngruppe des SOS-Kinderdorf e. V. Die BÖAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft entwickelt 56 öffentlich geförderte Wohnungen.



Die Baugemeinschaft „HeimatMole“ wird ein Wohnprojekt umsetzen, bei dem Wohnen und Arbeiten von Freiberuflern eng miteinander verwoben und auf Flexibilität ausgerichtet sind. Ausgehend von dem Bewusstsein, dass sich die Anforderungen an das Wohnen, insbesondere in Kombination mit dem Arbeiten verändern, wurde ein Raumprogramm entwickelt, das ein Zusammenspiel der Wohnungen mit sogenannten Schalträumen ermöglicht. Schalträume sind flexible Erweiterungsflächen, die zu den einzelnen Wohnungen „geschaltet“ werden können. Die kleinen, flexibel belegbaren Einheiten können auch Mitbewohnern auf Zeit offenstehen. Zusätzlich sollen Gemeinschaftsflächen das nachbarschaftliche Zusammenleben besonders fördern.



Neben den Eigentums- und Mietwohnungen werden auch Räume für eine Wohngruppe des SOS Kinderdorf gebaut. Darin finden bis zu 9 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können, kurzfristig ein Zuhause auf Zeit. Die Wohnung ist so gestaltet, dass ein Zusammenleben wie in einer Großfamilie möglich ist. Jedes Kind bezieht ein eigenes Zimmer und sowohl Küche als auch Wohnzimmer bilden einen lebendigen Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und die sie betreuenden Sozialpädagogen.



Identitätsprägend für das gesamte Projekt ist das Thema der Grünfassade. Es bildet einen integralen Konzeptbaustein, der weit mehr ist als eine ökologische oder technische Maßnahme. Er soll in der HafenCity auf vorbildliche Weise zeigen, wie sich auch in einer sehr urbanen Lage die Natur ihren Raum schaffen kann. Auch auf das Mikroklima wird sich die Grünfassade wohltuend auswirken. Der Fokus richtet sich dabei allein auf den Innenhof, seinen Freiraum und die ihm zugewandten Fassadenflächen. Er betont Wohnlichkeit und Naturnähe, er fördert den Artenreichtum und wirkt identitätsstiftend.



Im Rahmen eines Freiraumverfahrens für den Innenhof des Baufeldes 97, ebenfalls in Kooperation mit der HafenCity Hamburg GmbH und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen gingen die Landschaftsarchitekten Lichtenstein aus Hamburg als Sieger hervor. Mit einem hohen Grünanteil und einem sehr offen gestalteten Innenhof durch großzügige Freiflächen, stärkt der landschaftsplanerische Entwurf den besonderen und identitätsprägenden Konzeptbaustein des Baufeldes: GRÜN für 97.



Wie das gesamte Gebäudeensemble künftig aussehen wird, hat nun eine Jury unter dem Vorsitz der Architektin, Prof. Anna Brunow aus Finnland, entschieden:

Bauteil A, B, C, D und F: Jens Bothe Architects, Hamburg

Bauteil E: zillerplus Architekten und Stadtplaner, München



Mit den prämierten Architekturentwürfen werden zwei sehr unterschiedliche architektonische Haltungen das Baufeld 97 prägen – von der maritimen und eleganten Ausgestaltung der Elbfront, über das innovative Grundkonzept der Baugemeinschaft bis hin zur einzigartigen Ausstrahlung der Grünfassade. Für die Elbseite ist ein überzeugender Beitrag zur Gestaltung der entstehenden Stadtsilhouette ausgearbeitet worden.