Architekturwettbewerb für Herzstück des Quartiers Heidestraße entschieden

Im Architekturwettbewerb für das Sondergebiet des Quartiers Heidestraße in der Berliner Europacity ist der Entwurf des Berliner Architekturbüros Robertneun Architekten zur Realisierung bestimmt worden. Der Sieger des Wettbewerbs wurde nach Überarbeitung der im Dezember verkündeten beiden 1. Preise ausgewählt. Auf einer Grundfläche von 9.490 m² entsteht nun im Herzstück des Quartiers Heidestraße ein Objekt mit großflächigem Einzelhandel, Wohnen und Gewerbe.

In dem Sondergebiet des Quartiers Heidestraße sind insgesamt 22.700 m² Wohnfläche, 9.500 m² Bürofläche und 5.700 m² für den Einzelhandel vorgesehen. Neben dem Architekturbüro Robertneun war in einer ersten Sitzung des Preisgerichts am 06. Dezember das Büro gmp von Gerkan, Marg und Partner mit dem 1. Preis ausgezeichnet und zur weiteren Bearbeitung empfohlen worden. Nach einer erneuten Begutachtung und nach Überarbeitung der beiden Entwürfe fiel die Entscheidung der Preisrichter am 19. Januar. Aufgabe war es, die Gestaltung der Fassaden zu entwerfen sowie Grundrisse für die jeweiligen Nutzungsbereiche zu entwickeln.



„Robertneun entwerfen ein sehr selbstbewusstes Ziegelgebäude, das die Erinnerung an die industrielle Vergangenheit des Areals wieder aufleben lässt“, erläuterte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. „Der identitätsstiftende Solitär wird städtebaulich der herausragenden Lage in höchstem Maße gerecht, bietet rundum eine attraktive Erdgeschosszone und hervorragende Wohnungsgrundrisse. Neben Handel und Gewerbe entstehen rund 170 Wohnungen. Im gesamten Quartier Heidestraße sind anteilig 25% mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen gesichert.





Entwurf des Architekturbüros Robertneun für das Herzstück des Quartiers Heidestraße



Quartier Heidestraße umfasst insgesamt 175.000 m²

In der Europacity am Berliner Hauptbahnhof entsteht mit dem Quartier Heidestraße auf 85.000 m² Grundstücksfläche westlich der Heidestraße ein neues Stadtquartier. Es umfasst insgesamt rund 175.000 m² für Wohnen, Einzelhandel und Gewerbe. 860 Wohneinheiten sind geplant, davon ein Viertel als geförderte Mietwohnungen. Die Bebauung wird durch begrünte Innenhöfe, Freiflächen und einen markanten Stadtplatz aufgelockert. die Quartier Heidestraße GmbH, 2014 gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt Quartier Heidestraße zu einem lebendigen Stadtviertel zu entwickeln.



Das Quartier Heidestraße ist Teil der Europacity Berlin, die seit Jahresbeginn 2016 schrittweise aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Das derzeit größte Zukunftsprojektes der Bundeshauptstadt umfasst eine Gesamtfläche von rund 40 Hektar. Nach erteilter Baugenehmigung für die Entwicklung von gut 20 Hektar des Areals im Dezember 2015 hat die Entwicklung Fahrt aufgenommen. Das Potenzial des Geländes auf der früheren Grenze zwischen Ost und West ist enorm.





Lageplan des Sondergebietes in der Europacity.