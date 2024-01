Architekturwettbewerb für Bildungscampus Gallus entschieden

Nachdem Architektenwettbewerb und Vergabeverfahren für den Bildungscampus Gallus abgeschlossen sind, steht nun der Sieger fest. Die Büros Hascher Jehle Architektur mit Weidinger Landschaftsarchitekten haben den Zuschlag erhalten. Mit Start der ersten Arbeiten vor Ort wird in zwei Jahren gerechnet.

.