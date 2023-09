Das Architekturbüro Keller & Eckert Architekten GmbH zieht von der Tübinger Straße in die zentralen Büroräumlichkeiten in der Calwer Straße 15 in Stuttgart-Mitte. Die Fläche beträgt rund 160 m² und wurde langfristig angemietet. Immoraum Real Estate Advisors war mit der Vermittlung beauftragt. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson.

