Architekten-Villa wechselt für 3,5 Mio. Euro den Eigentümer

Die Baden-Württemberg Sotheby´s International Realty-Partner haben die Transaktion einer Architekten-Villa in Stuttgart begleitet. Der Kaufpreis lag bei 3,5 Mio. Euro. Das Wohnhaus wurde im Jahr 2000 von dem Büro unit a-freie Architekten geplant und erbaut. Es umfasst sechs Zimmer auf einer Wohnfläche von rund 310 m² auf einem circa 900 m² großen Grundstück.

.

„Aktuell verzeichnen wir eine sehr hohe Nachfrage für einzigartige Einfamilienhäuser in und um Stuttgart in dieser Preislage. Beispielsweise wurde diese Architekten-Villa innerhalb der ersten Vermarktungswoche verbindlich reserviert.“, so Stéphan Kocijan, Head of Baden-Württemberg Sotheby´s International Realty.



„Sowohl bei der Architektur als auch bei der Gestaltung der Baumaterialien mit viel Glas und Sichtbeton stehen bei der einzigartigen, lichtdurchfluteten Architekten-Villa Zeitlosigkeit und Werthaltigkeit an erster Stelle. Großzügige Flächen, klare Linien und bis zu 5,3 Meter hohe Fensterfronten schaffen ein freies und angenehmes Wohngefühl. Dieses Anwesen wird höchsten Ansprüchen gerecht und bietet einen herrlichen freien Blick ins Grüne“, so Kocijan abschließend.