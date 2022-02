Architekt Hammerschmidt startet bei der Dietz Joppien

Mit Wirkung zum 01.01.2022 ist Dipl.-Ing. Architekt Christopher Hammerschmidt als Geschäftsführer in die Dietz Joppien Planungsgesellschaft eingetreten und wird das Büro als Gesellschafter gemeinsam mit Prof. Dipl.-Ing. Anett-Maud Joppien und Dipl.-Ing. Architekt Albert Dietz weiterführen.

.