Archigon plant 90.000 m² großen Bürokomplex am Spreeufer

In Berlin-Lichtenberg ist ein weiterer Bürokomplex angekündigt: An der Köpenicker Chaussee im Ortsteil Rummelsburg hat der Berliner Projektentwickler Archigon zwei insgesamt 30.000 m² große Grundstücke erworben, auf denen in den nächsten Monaten eine Bürokomplex mit rund 90.000 m² BGF entstehen soll.

.

Die vom Büro HKA Hastrich Keuthage Architekten geplante Bebauung sieht eine zentrale Erschließungspromenade vor, die von der Köpenicker Chaussee bis zur Spree führt und sich dort zu einem halböffentlichen Platz weitet, an dem auch gastronomische Einrichtungen vorgesehen sind. Mit unterschiedlichen Gebäudehöhen und einer markanten Fassadengestaltung entsteht hier ein Ensemble, das eine starke formale Identität entwickelt und den attraktiven Standort städtebaulich neu definiert.



Durch weitere gewerbliche Projektentwicklungen im direkten Umfeld erwartet Archigon eine Weiterentwicklung der Mediaspree vom Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz in südöstliche Richtung. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem für seine Musik-Studios und Veranstaltungen bekannten Funkhaus Nalepastraße befinden sich entlang der Spree Flächenpotentiale für über 200.000 m² BGF Gewerbefläche.