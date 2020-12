Arché Projekt übergibt Büros an Teilegroßhändler WM SE am Stuttgarter Flughafen

Am 15. Dezember 2020 wird die Arché Projekt GmbH den neu errichteten Büroneubau in Filderstadt nahe dem Stuttgarter Flughafen an den künftigen Nutzer, die Osnabrücker Firma WM SE, übergeben. Der KFZ-Teilegroßhändler hatte 2019 einen entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet. Trotz der besonderen Herausforderungen konnte das Bauvorhaben im Zeitplan realisiert werden, berichtet Dirk Lorenz, Geschäftsführer der Arché Projekt GmbH. Der Neubau wird laut Lorenz nicht veräußert, sondern im Bestand des Unternehmens verbleiben, das eine Objektgesellschaft von der Adrecon GmbH ist, die das Gebäude künftig verwalten und managen wird.

Auf dem rund 3.500 m² großen Grundstück auf dem Filder-Airport-Areal wurde für den KFZ-Teilegroßhändler ein viergeschossiges Bürogebäude mit Halle und einer Gesamtfläche von rund 4.100 m² geplant und realisiert. Zudem stehen in der Rita-Maiburg-Straße 29 rund 49 Stellplätze zur Verfügung, davon befinden sich 39 Stück in der Tiefgarage.



Die gesamte Projektentwicklung und -steuerung erfolgte durch die Adrecon GmbH, der Mietvertrag wurde im vergangenen Jahr durch die Lorenz, Näve & Collegen Real Estate GmbH & Co. KG vermittelt. Als Generalübernehmer zeichnete die Goldbeck Süd GmbH verantwortlich.