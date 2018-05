Arcadis und Ziegert wollen gemeinsam Impulse für Immobilien und Stadtquartiere geben

Mit einer strategischen Kooperation wollen das Planungs- und Beratungsunternehmen Arcadis und der Immobiliendienstleister Ziegert bestehende und zukünftige Projektvorhaben beschleunigen und so mehr Wohnungsbau und Quartiersentwicklung in Berlin ermöglichen. „Aktuell dauern Planungen und Genehmigungen und damit die Realisierung von Projekten in Berlin etwa ein Jahr länger als in anderen deutschen Großstädten. Über eine frühzeitige Nutzeroptimierung streben wir eine deutliche schnellere Realisierung insbesondere von größeren Projekten an“, sagt Sven Henkes, Geschäftsführer der Ziegert – Bank- und Immobilienconsulting GmbH. „Dafür bringen wir unsere Expertise aus der Beratung von Produktentwicklern insbesondere bei Zielgruppenanalyse verbunden mit dem Kundenwissen seit 30 Jahren, der Planung von Grundrissen und Ausstattungen sowie im Quartiersmanagement in die Zusammenarbeit mit ein.“

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Arcadis Deutschland GmbH Arcadis Berlin Ziegert

„Seit gut 25 Jahren unterstützen wir unsere Kunden auch in der Hauptstadt dabei, mit Immobilien und Liegenschaften Werte zu schaffen, zu bewegen und zu erhalten“ sagt Marcus Herrmann, Geschäftsführer der Arcadis Germany GmbH. Aktuell beschäftigt Arcadis laut Herrmann etwa 120 Mitarbeiter in Berlin. Als aktuelle Projektbeispiele nennt er „Die Welle“ in der Karl-Liebknechtstraße nahe dem Alexanderplatz, den Boulevard Berlin, eines der großen Shoppingcenter der Stadt sowie den Umbau des Bürogebäudes in der Wilhelmstraße 65 für die Nutzung durch den Deutschen Bundestags.



In Berlin wollen beide Partner in den kommenden Jahren die Potenziale größerer Grundstücke und Bestandsimmobilien mit komplexen Herausforderungen erschließen. „Berlin hat eine enorme Aufholjagd hinter sich und ist derzeit der spannendste und aktivste deutsche Immobilieninvestmentmarkt. Im Stadtkern verbleiben inzwischen nur noch solche freien Grundstücke, an die sich kaum jemand herantraut. Dort kommen oft Altlasten, erschwerte Zugänglichkeiten und andere schwierige Randparameter zusammen. Arcadis ist mit seinem Ingenieur-Know-how aus verschiedenen Disziplinen rund um die Immobilie oder Fläche der richtige Partner, um Unwägbarkeiten aufzulösen und für Entwickler und Investoren Lösungen herbeizuführen“, erklärt Thorsten Schulte, Standortleiter Berlin von Arcadis. „Aktuell wächst in Berlin vor allem der Büroneubau. Zugleich geht der Wohnungsbau zurück“, ergänzt Sven Henkes. „Durch die passgenaue Mobilisierung von Grundstücken und Projekten kann ein Wachstum in beiden Bereichen erzielt werden. Mit Arcadis haben wir dafür einen international erfahrenen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam dieses Vorhaben angehen werden.“



Bei ihren gemeinsamen Projekten streben Arcadis und Ziegert vor allem Mischnutzungen aus Gewerbe, günstigem und hochwertigem Wohneigentum sowie Mietwohnungen an. „Unser Ziel ist die Verbindung von Wohnen und Arbeiten in nach anerkannten Nachhaltigkeitskriterien errichteten Quartieren“, sagt Alexander Boether, Leiter Nachhaltigkeit bei Ziegert. Das Unternehmen setzt sich bereits seit längerem mit seiner besonderen Verantwortung gegenüber Stadtgesellschaft und Umwelt auseinander. Als erstes deutsches Maklerunternehmen veröffentlichte die Ziegert – Bank- und Immobilienconsulting in diesem Jahr bereits eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).



Die Kooperation wurde am gestrigen Festakt auf dem EUREF-Campus Berlin vor 100 Gästen bekanntgegeben. Dabei betonte der Zukunfts-und Mobilitätsforscher Herr Prof. Rammler die „besondere Bedeutung der Immobilienbranche für eine nachhaltige und sozial ausgewogene Stadtentwicklung. Jenseits von Slogans und Ankündigungen sind schnelle Taten nötig. Die Branche gestaltet Lebensqualität in urbanen Quartieren. Dabei ist die Profitabilität für die Unternehmen wichtig. Noch wichtiger aber ist ihre Verantwortlichkeit für gelingendes urbanes Leben in der Zukunft. Sie schafft „Heimat“ im Sinne von gelingendem Wohnen in attraktiven, sicheren und bezahlbaren Wohnungen."