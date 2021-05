Arcadia stellt ersten Bauabschnitt der Otto Dix Passage fertig

Nach einer Bauphase von sieben Monaten sind die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt an der Otto Dix Passage (ehemals Elsterforum) in Gera aschlossen. Der Projektentwickler Arcadia Investment Group hat die circa 2.300 m² große Teilmietfläche an den neuen Ankermieter DMS Daten Management Service GmbH übergeben, der im Herbst letzten Jahres gewonnen werden konnte [wir berichteten].

