Arcadia stellt Erschließungsarbeiten in Naunhof fertig

Auf einer Gesamtfläche von ca. 45.800 m² plant die Wohnmacher Bau- und Investitionsgesellschaft die Quartiersentwicklung „Im Sonnenwinkel“ an der Erdmannshainer Straße in Naunhof [wir berichteten]. Aufgeteilt über insgesamt zwei Bauabschnitte, ist die Bebauung von bis zu 74 Grundstücken für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften avisiert. Für den ersten Bauabschnitt plant die Beteiligungsgesellschaft der Arcadia mit Grundstücken für sieben Einfamilienhäuser und 24 Doppelhaushälften auf einer Gesamtfläche von ca. 26.500 m².

.

Zum 13. Mai 2022 wurde die medientechnische Erschließung sowie der Straßenbau im ersten Bauabschnitt der Quartiersentwicklung „Im Sonnenwinkel“ in Naunhof nahezu abgeschlossen. Mit der Tragschichtfertigstellung einhergehend wurde von der Wohnmacher Bau- und Investition GmbH auch die Modellierung des begrünten Regenrückhaltebeckens beendet. Weiterhin wurden die Bauarbeiten der Parthenstraße fertiggestellt und ist seit Anfang Juni wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben.



„Im nächsten Schritt erfolgt die Anbindung der neuen Erschließungsstraße an die Erdmannshainer Straße sowie die Herstellung der letzten Pflasterflächen. Anschließend beginnen die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt“, erklärt Ulrike Nikolai, Projektmanagerin, die weitere Vorgehensweise.



Das Wohnbauquartier „Im Sonnenwinkel“ in Naunhof befindet sich in ruhiger Lage 20 Kilometer südöstlich der Stadt Leipzig. Gleichzeitig erreicht man das Zentrum der Leipziger Innenstadt in nur 20 Minuten mit dem anliegenden ÖPNV. Auch für die Fernverbindung ist Naunhof mit der drei Kilometer entfernten Autobahnauffahrt an die A14 und A38 optimal an das Verkehrsnetz angebunden. Das Wohnensemble ist umgeben von einer Vielfalt an Naherholungsmöglichkeiten und lädt mit grünen Wäldern und blauen Seen zum Verweilen ein.



Das Wohnmacher-Hauskonzept setzt auf besonders hohe Nachhaltigkeit und eine schnelle Bauweise. So zeichnen sich die Reihen- und Doppelhäuser unter anderem durch ihre sehr gute Energieeffizienz gemäß der Effizienzhausstufe 55 aus. Eine eigene Luft-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage sorgen für eine energieeffiziente Versorgung jedes Hauses. Die entwickelten Haustypen und in modularer Bauweise tragen zu günstigen Kaufpreisen und zur langfristigen Kosteneinsparung bei. Jedes der schlüsselfertig angebotenen Eigenheime verfügt über bis zu fünf Zimmer auf circa 117 m² Wohnfläche. Die wohnfertigen Häuser inklusive Bodenverlegungsarbeiten und Malerarbeiten werden durch einen Garten mit Terrasse sowie optionalen PKW-Stellplätzen am Haus abgerundet.