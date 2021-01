Arcadia neuer Eigentümer des Vicus-Gewerbeareals in Leipzig

Jetzt ist es offiziell: Arcadia Investment hat im vergangenen Herbst das circa 28.600 m² große Gewerbeareal im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz von der Vicus AG erworben. Diese hatte den Deal bereits im Oktober gemeldet, aber den Käufer nicht bestätigt [wir berichteten].

.

Arcadia Investment Group hat ein circa 28.600 m² großes Gewerbeareal im Leipziger Stadtteil Liebertwolkwitz erworben. Das Grundstück befindet sich in einem Gewerbe- und Industriegebiet an der Naunhofer Landstraße und ist mit Lager- und Produktionshallen einer ehemaligen Ziegelei bebaut. Verkäufer des Areals ist die in Leipzig ansässige Vicus Group AG. Die Transaktion wurde von der Von Poll Commercial Leipzig begleitet.



Aufgrund der hervorragen Anbindung an die Leipziger Innenstadt sowie an den bundesweiten Fernverkehr, über die Autobahnen A14 und A38, sieht Arcadia vielfältige Entwicklungspotentiale in der Liegenschaft. Nach umfassender Beräumung des Geländes und Sanierung der bestehenden Baukörper wird die unternehmenseigene Bausparte des Projektentwicklers einen Teil des Areals sowie eine der Gewerbehallen zur Eigennutzung als Bauhof übernehmen. Weitere Lagerhallen, mit insgesamt circa 3.000 m² Mietfläche, sollen zu gewerblichen Zwecken kleinteilig oder global fremdvermietet werden. Zudem soll eine circa 7.000 m² große unbebaute Grundstücksfläche nach Planungsüberlegungen perspektivisch parzelliert und vermietet oder gegebenenfalls auch bebaut werden. Das gesamte Gewerbeareal wird zukünftig als Gewerbe- und Dienstleistungspark „Alte Ziegelei“ vermarktet werden.