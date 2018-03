Arcadia Investment Group hat das „Elster Forum“ am Museumsplatz 2 in Gera sowie des zugehörigen Parkhauses gekauft. Verkäufer ist ein in Luxemburg ansässiger Immobilienfond. Die Gesamtmietfläche beträgt mehr als 14.400 m². Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

