Arcadia Investment gründet Financial Services Unternehmen

Die Leipziger Arcadia Investment Group reagiert mit der Gründung der Arcadia Financial Services GmbH auf die Herausforderungen, vor die ein immer komplexerer Finanzierungsmarkt die Kunden und Geschäftspartner des Unternehmens stellt. Mit Blick auf die Neugründung hatte der Investor bereits im Mai dieses Jahres den 35-jährigen Diplom-Bankbetriebswirt Christian Dinger als Prokuristen engagiert, der sich im Verlauf der vergangenen zehn Jahre im Zuge der Begleitung von Bauträgern und Projektentwicklern auf Bankenseite einen Namen als Experte für Projektfinanzierungen gemacht hat [Arcadia Investment Group engagiert Finanzierungsexperten Christian Dinger ]. Christian Dinger wird operativ von der 21-jährigen Bankkauffrau Melanie Flößner unterstützt, die seit dem 1. Oktober für das Unternehmen tätig ist.

Da Immobilieninvestments oder Projektentwicklungen auch aufgrund der gesetzlichen Anforderungen immer komplexer werden, bündelt Arcadia nun die Finanzthemen innerhalb der Unternehmensgruppe. Neben interner Finanzierungs- und Vermögensstrukturierungen bietet Arcadia die Expertise in diesem Segment künftig auch als Dienstleistung für Kunden und Geschäftspartner an. Arcadia stellt auf diese Weise neben dem Vermögens- und Portfoliomanagement für private und institutionelle Investoren nun auch Fremdkapitalstrukturierungen und Refinanzierungen von Projektentwicklungen zur Verfügung.



Dabei, so Alexander Folz, geschäftsführender Gesellschafter der Arcadia Investment GmbH, ermöglicht das Unternehmen den Einstieg in die Finanzierung sowohl bestehender als auch zukünftiger Projektentwicklungen der Arcadia Investment Group. Dem individuellen Interesse des Beteiligungspartners ist es überlassen, ob er lediglich die Phase der Projektentwicklung und des Exits begleiten lassen oder die entwickelte Immobilien am Ende im Bestand behalten möchte. Darüber hinaus steht Arcadia auch für fremde Projektentwicklungen als Vermittler eines Entwicklungs- oder solventen Finanzpartners zur Verfügung. Die kontinuierlich an Bedeutung zunehmende Endkundenfinanzierung sowohl für Dritte wie auch für eigene Projekte im Bereich Eigentumswohnungen und Reihenhäuser bildet einen zusätzlichen Schwerpunkt der neuen Gesellschaft.



Weitere Bausteine bilden ein transparentes und strategisch ausgerichtetes Vermögens- und Portfoliomanagement ebenso wie ein professionelles Finanzierungsmanagement. „In diesem Segment“, erklärt Folz, „bieten wir eine intensive beratende Dienstleistung, die unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten die Kapitalbeschaffung und Kapitaloptimierung unter dem wichtigen Aspekt ausreichend vorhandener Liquidität und Kostenkontrolle behandelt. Der Fokus liegt dabei neben der Finanzierungsoptimierung auf der Gewinnung weiterer Liquidität, die zum Unternehmenswachstum kostenneutral beitragen kann.“