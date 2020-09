Arcadia holt Versorgungsdienstleister DMS in neue Geraer Otto-Dix-Passage

Die Leipziger Arcadia Investment Group hat einen weiteren Mieter für die neu konzipierte „Otto-Dix-Passage“ in Gera an Land gezogen. Die DMS Daten Management Service GmbH wird auf circa 8.275 m² Mietfläche das gesamte erste und Teilflächen des zweiten Obergeschosses gestaffelt zum Frühjahr 2021 und zum Sommer 2021 beziehen.

